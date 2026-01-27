До старта зимней Олимпиады-2026 осталось 10 дней

Всего лишь 10 дней осталось до начала зимних Олимпийских игр в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо. На предстоящих состязаниях сборная Казахстана выступит в 10 дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

Честь нашей страны в Италии будут защищать 36 спортсменов: 18 мужчин и 18 женщин.

Средний возраст национальной команды составляет 25 лет. Самым молодым казахстанским атлетом будет представитель фристайл-акробатики Асан Асылхан, которому 16 лет. А самым опытным и возрастным спортсменом нашей команды является шорт-трекист Абзал Ажгалиев (33 года).

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Одной из самых титулованных спортсменок казахстанской сборной является фристайл-могулистка Юлия Галышева, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, а также участница Олимпиад 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. В будущих соревнованиях примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.

