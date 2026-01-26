Часть главной арены "Барселоны" затопило во время матча Ла Лиги

В ночь на 26 января погодные условия испортили настроение некоторым болельщикам, которые пришли посмотреть матч испанского футбольного чемпионата на стадион "Ноу Камп", где "Барселона" принимала "Овьедо", сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, часть трибун легендарной арены затопило после обильного ливня и града во время прохождения матча между "Барселоной" и "Овьедо".

От непогоды больше всех пострадал сектор с журналистами, где пока не установили козырек после реконструкции.

Что касается футбольного поединка, то здесь "блауграна", несмотря на характер небесных сил, разгромила гостей со счетом 3:0.

Авторами победных голов у "сине-гранатовых" стали Дани Ольмо, Рафинья и Ламин Ямаль.

Благодаря этому успеху каталонский коллектив с активом в 52 очка опережает "Реал" в таблице на один балл после игр 21-го тура Ла Лиги.

19 января "Сосьедад" прервал победную серию команды Ханси Флика из 11 матчей подряд.

