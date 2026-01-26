#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Спорт

Часть главной арены "Барселоны" затопило во время матча Ла Лиги

Футбол Непогода Стадион, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 15:34 Фото: Instagram/_campnou
В ночь на 26 января погодные условия испортили настроение некоторым болельщикам, которые пришли посмотреть матч испанского футбольного чемпионата на стадион "Ноу Камп", где "Барселона" принимала "Овьедо", сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, часть трибун легендарной арены затопило после обильного ливня и града во время прохождения матча между "Барселоной" и "Овьедо".

От непогоды больше всех пострадал сектор с журналистами, где пока не установили козырек после реконструкции.

Что касается футбольного поединка, то здесь "блауграна", несмотря на характер небесных сил, разгромила гостей со счетом 3:0.

Авторами победных голов у "сине-гранатовых" стали Дани Ольмо, Рафинья и Ламин Ямаль.

Благодаря этому успеху каталонский коллектив с активом в 52 очка опережает "Реал" в таблице на один балл после игр 21-го тура Ла Лиги.

19 января "Сосьедад" прервал победную серию команды Ханси Флика из 11 матчей подряд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Барселона" выиграла все три матча и единолично возглавила Ла Лигу
15:08, 28 августа 2024
"Барселона" выиграла все три матча и единолично возглавила Ла Лигу
"Барселона" обыграла "Атлетико" и одержала пятую победу в Ла Лиге
10:13, 03 декабря 2025
"Барселона" обыграла "Атлетико" и одержала пятую победу в Ла Лиге
"Реал" обыграл "Барселону" в главной битве Ла Лиги
23:17, 26 октября 2025
"Реал" обыграл "Барселону" в главной битве Ла Лиги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: