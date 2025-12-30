Показана экипировка казахстанских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026

30 декабря в Министерстве туризма и спорта (МТС) РК представили комплект экипировки национальной сборной для участия в XXV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, для согласования технических требований, утверждения макетов и контроля качества поставляемой экипировки сформирована рабочая комиссия. В ее состав вошли представители Министерства туризма и спорта РК, Национального олимпийского комитета, подведомственных организаций, а также известные отечественные спортсмены.

Рабочая комиссия утвердила эскиз экипировки национальной сборной. В настоящее время эскиз проходит процедуру согласования в Международном олимпийском комитете.

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Комплект экипировки состоит из 22 наименований. Он включает парадную форму для участия спортсменов в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр, утепленную верхнюю одежду для использования в период проведения соревнований, а также тренировочную и повседневную форму для учебно-тренировочных занятий и повседневного использования.

Экипировка национальной сборной приобретена за счет внебюджетных средств.

