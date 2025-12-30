#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Спорт

Показана экипировка казахстанских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026

Олимпиада-2026 Презентация Одежды , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 11:44 Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
30 декабря в Министерстве туризма и спорта (МТС) РК представили комплект экипировки национальной сборной для участия в XXV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, для согласования технических требований, утверждения макетов и контроля качества поставляемой экипировки сформирована рабочая комиссия. В ее состав вошли представители Министерства туризма и спорта РК, Национального олимпийского комитета, подведомственных организаций, а также известные отечественные спортсмены.

Рабочая комиссия утвердила эскиз экипировки национальной сборной. В настоящее время эскиз проходит процедуру согласования в Международном олимпийском комитете.

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Комплект экипировки состоит из 22 наименований. Он включает парадную форму для участия спортсменов в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр, утепленную верхнюю одежду для использования в период проведения соревнований, а также тренировочную и повседневную форму для учебно-тренировочных занятий и повседневного использования.

Экипировка национальной сборной приобретена за счет внебюджетных средств.

Ранее мы отметили самые незабываемые и яркие события казахстанского спорта в 2025 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстанским спортсменам показали медали будущей Олимпиады-2026
12:25, 16 июля 2025
Казахстанским спортсменам показали медали будущей Олимпиады-2026
Выбраны талисманы зимней Олимпиады-2026 в Италии
19:30, 08 марта 2023
Выбраны талисманы зимней Олимпиады-2026 в Италии
Олимпиада-2026: сколько средств направили на подготовку сборной Казахстана
10:44, Сегодня
Олимпиада-2026: сколько средств направили на подготовку сборной Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: