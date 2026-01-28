Независимый эксперт рассказал о веществе, которое нашли в допинг-тесте Алимханулы

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы отстранен от боев на неопределенный срок поскольку его проба Б дала положительный результат на мельдоний, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, независимый аналитик Adam The Analyst, специализирующийся на освещении вопросов "чистого спорта", в своем аккаунте в X разобрал, что такое мельдоний (именно это вещество было обнаружено в организме Алимханулы) и какой эффект его применение дает боксерам.

Мельдоний – это клинически применяемый кардиопротекторный препарат. С января 2016 года он классифицируется как вещество типа I по классификации ВАДА (метаболические и гормональные модуляторы).

В Восточной Европе, в частности в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Украине, Узбекистане и России, он продается под названием "Милдронат".

Как отмечает эксперт, "основной механизм действия мельдония заключается в снижении доступности L-карнитина и, следовательно, в модуляции путей энергетического метаболизма клеток. L-карнитин – это соединение (получаемое из пищи и синтезируемое организмом), играющее решающую роль в энергетическом метаболизме, транспортируя длинноцепочечные жирные кислоты (ЖК) в митохондрии для окисления и производства энергии".

По сути, это своего рода "угольный поезд", который доставляет жирные кислоты (ЖК) в митохондрии для "сжигания". Также известно, что в сочетании с другими противодиабетическими препаратами мельдоний улучшает чувствительность к инсулину.

Как и любой препарат, регулирующий метаболизм, мельдоний может оказывать множество улучшающих эффектов в зависимости от дозировки и продолжительности лечения.

В общих чертах он улучшает аэробную выносливость: выносливость на протяжении всех раундов, ускоряет восстановление между обменами ударами и позволяет спортсмену поддерживать техническое качество даже в состоянии усталости.

Как пояснил эксперт, с научной и антидопинговой точки зрения, непреднамеренное употребление допинга – это ситуации, когда запрещенное вещество попадает в организм спортсмена без преднамеренного использования, чаще всего через загрязненные добавки или пищевые продукты.

Мельдоний, по словам аналитика, кошмар для антидопинговых служб из-за своей уникальной "фармакокинетической ловушки": двухфазное выведение. Большинство препаратов выводятся из организма линейным образом (период полураспада). Мельдоний же выводится в две.

Для заражения им необходимо постоянно употреблять более 1 литра молока из одного и того же источника, обработанного мельдонием, что теоретически крайне маловероятно. Заражение возможно, но крайне редко. Так что разбирательства по делу Жанибека Алимханулы продолжаются.

Ранее были раскрыты новые подробности разбирательства по допинг-тесту Алимханулы.