Спорт

Жанибек Алимханулы высказался после проваленного допинг-теста

Чемпион мира из Казахстана по боксу , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 03:59 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Чемпион мира из Казахстана по боксу Жанибек Алимханулы прокомментировал новость о положительной допинг-пробе, о которой стало известно 2 декабря, сообщает Zakon.kz.

Источник Майк Коппинджер подтвердил, что казахстанский боксер Жанибек Алимханулы провалил тест на допинг. В ответ на это Алимханулы не промолчал и прокомментировал ситуацию в своей социальной сети Х:

"Как вы знаете, я всегда поддерживал чистый спорт. Я удивлен этой новости. WADA взяли первый тест и сказали, что все чисто. Я не менял свои добавки. Я не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому запросил повторный".

После обнародованного результата также выяснилось, что бой Алимханулы – Лара официально отменили. Кубинец будет драться против другого оппонента.

Аксинья Титова
