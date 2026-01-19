#Казахстан в сравнении
Спорт

Допинг-тест Алимханулы: появились новые подробности разбирательства

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 04:30 Фото: twitter/qazaqstyle
По делу казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, связанного с положительным результатом допинг-теста, назначено повторное слушание, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков.

"В связи с обсуждением в публичном пространстве положительных результатов допинг-проб и слушаний по делу профессионального боксера Жанибека Алимханулы, считаю необходимым дать разъяснение", – сказал он.

По его словам, дисциплинарной комиссией Казахстанской Федерации профессионального бокса проведено первое слушание, целью которого была первичная оценка материалов и процедур, а не вынесение поспешных выводов.

Уже на этом этапе стало ясно, что дело не может рассматриваться формально и требует дополнительной медицинской, экспертной и правовой оценки.

"В связи с этим принято решение о назначении повторного слушания на 23 января – это стандартная международная практика в сложных допинговых делах. Подчеркиваю: положительный результат допинг-пробы сам по себе не доказывает умысел или значительную вину спортсмена. Комиссия рассматривает дело с учетом принципа No Significant Fault or Negligence, признанного международным спортивным правом", – говорится в новом сообщении.

Ерденбеков добавил, что до завершения всех процедур комиссия воздерживается от окончательных выводов. Все решения будут приняты исключительно на основании фактов, с соблюдением принципов справедливости и международных стандартов.

Повторное слушание – 23 января, – написал Ерденбеков в Instagram.

Ранее в США прокомментировали допинг-случай Жанибека Алимханулы.

Аксинья Титова
