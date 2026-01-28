Рыбакина разгромила Швёнтек и вышла в полуфинал чемпионата Австралии

Рано утром 28 января на корте Мельбурна своим очередным успехом порадовала наша лучшая теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла вторую ракетку миру Игу Швёнтек (Польша), сообщает Zakon.kz.

Это был матч стадии 1/4 финала женского одиночного разряда, где пятый номер WTA не дала никаких шансов на борьбу своей грозной сопернице, переиграв ее в двух партиях – 7:5, 6:1.

Для прохода в полуфинал AusOpen-2026 Рыбакина использовала 1 час и 35 минут игрового времени.

Теперь за выход в финал данного турнира, лидер женской сборной Казахстана будет ждать победителя другого четвертьфинала, где сейчас начнут сражение две американки Аманда Анисимова и Джессика Пегула.

Напомним, что первые две полуфиналистки текущих соревнований стали известны накануне. В одной из этих матчей украинка Элина Свитолина сотворила вторую сенсацию подряд и впервые вышла в 1/2 финала AusOpen-2026.

