Спорт

Рыбакина разгромила Швёнтек и вышла в полуфинал чемпионата Австралии

Теннис Победа Швентек, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 07:58 Фото: ktf.kz
Рано утром 28 января на корте Мельбурна своим очередным успехом порадовала наша лучшая теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла вторую ракетку миру Игу Швёнтек (Польша), сообщает Zakon.kz.

Это был матч стадии 1/4 финала женского одиночного разряда, где пятый номер WTA не дала никаких шансов на борьбу своей грозной сопернице, переиграв ее в двух партиях – 7:5, 6:1.

Для прохода в полуфинал AusOpen-2026 Рыбакина использовала 1 час и 35 минут игрового времени.

Теперь за выход в финал данного турнира, лидер женской сборной Казахстана будет ждать победителя другого четвертьфинала, где сейчас начнут сражение две американки Аманда Анисимова и Джессика Пегула.

Напомним, что первые две полуфиналистки текущих соревнований стали известны накануне. В одной из этих матчей украинка Элина Свитолина сотворила вторую сенсацию подряд и впервые вышла в 1/2 финала AusOpen-2026.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
