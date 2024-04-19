Елена Рыбакина реалистично настроена на матч с Игой Швёнтек
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Первая ракетка Казахстана на пресс-конференции отметила, что против Иги ей конечно, всегда тяжело играть, "...и я чувствую, что мы доводим друг друга до предела".
"Я помню, как в этом году мы играли показательно, и ты только что закончил предсезонку, и это было очень тяжело. Она начала очень интенсивно, и я думаю, мне нужно продолжать в том же духе (улыбается). Думаю, приятно играть против нее. Конечно, я хочу победить, но мне также нужно быть реалистом. Она очень хороший игрок на грунте. Возможно, сейчас она чуть более фаворит, но опять же, я тоже хорошо играю, хорошо подаю, хорошо двигаюсь, у меня есть все шансы. Так что я просто счастлива сыграть с ней"Елена Рыбакина
Ранее 19 апреля сообщалось, что Рыбакина вышла в полуфинал грунтового турнира в Штутгарте, обыграв итальянку Ясмине Паолини (№14 WTA).
Польская теннисистка Ига Швёнтек, первая ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал в Штутгарте (Германия) обыграв в двух сетах обыграла британку Эмму Радукану. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3.
Это будет восьмая личная встреча Рыбакиной и Швёнтек на корте, текущий счет по победам в противостоянии - 4-3 в пользу нашей спортсменки.
Elena Rybakina & Iga Swiatek will face each other in the semifinals of Stuttgart.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 19, 2024
Elena leads the head to head 3-2, but Iga won their last meeting in Doha earlier this year.
Elena is 24-4 & has reached more finals than any other woman this year.
Iga is 26-3 this year,… pic.twitter.com/N2ZIkeuRDE