Елена Рыбакина реалистично настроена на матч с Игой Швёнтек

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, чего ждет от матча с первой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана на пресс-конференции отметила, что против Иги ей конечно, всегда тяжело играть, "...и я чувствую, что мы доводим друг друга до предела".

"Я помню, как в этом году мы играли показательно, и ты только что закончил предсезонку, и это было очень тяжело. Она начала очень интенсивно, и я думаю, мне нужно продолжать в том же духе (улыбается). Думаю, приятно играть против нее. Конечно, я хочу победить, но мне также нужно быть реалистом. Она очень хороший игрок на грунте. Возможно, сейчас она чуть более фаворит, но опять же, я тоже хорошо играю, хорошо подаю, хорошо двигаюсь, у меня есть все шансы. Так что я просто счастлива сыграть с ней" Елена Рыбакина

Ранее 19 апреля сообщалось, что Рыбакина вышла в полуфинал грунтового турнира в Штутгарте, обыграв итальянку Ясмине Паолини (№14 WTA).

Польская теннисистка Ига Швёнтек, первая ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал в Штутгарте (Германия) обыграв в двух сетах обыграла британку Эмму Радукану. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3.

Это будет восьмая личная встреча Рыбакиной и Швёнтек на корте, текущий счет по победам в противостоянии - 4-3 в пользу нашей спортсменки.