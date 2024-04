Елена Рыбакина реалистично настроена на матч с Игой Швёнтек

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Первая ракетка Казахстана на пресс-конференции отметила, что против Иги ей конечно, всегда тяжело играть, "...и я чувствую, что мы доводим друг друга до предела".

Ранее 19 апреля сообщалось, что Рыбакина вышла в полуфинал грунтового турнира в Штутгарте, обыграв итальянку Ясмине Паолини (№14 WTA).

Польская теннисистка Ига Швёнтек, первая ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал в Штутгарте (Германия) обыграв в двух сетах обыграла британку Эмму Радукану. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3.

Это будет восьмая личная встреча Рыбакиной и Швёнтек на корте, текущий счет по победам в противостоянии - 4-3 в пользу нашей спортсменки.

Elena Rybakina & Iga Swiatek will face each other in the semifinals of Stuttgart.



Elena leads the head to head 3-2, but Iga won their last meeting in Doha earlier this year.



Elena is 24-4 & has reached more finals than any other woman this year.



Iga is 26-3 this year,… pic.twitter.com/N2ZIkeuRDE