В Румынии погибли семь фанатов клуба ПАОК на пути к матчу Лиги Европы

27 января на одной из румынских трасс произошло трагическое ДТП, в результате которого скончались семь болельщиков греческого футбольного клуба ПАОК. Микроавтобус с людьми столкнулся с грузовиком при попытке обгона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Skai, помимо семерых погибших в результате ДТП, еще три человека получили различные повреждения.

По предварительной информации, микроавтобус с десятью пассажирами ехал из Греции во Францию на матч Лиги Европы УЕФА между "Лионом" и ПАОКом.

Трагическое происшествие случилось в тот момент, когда микроавтобус попытался совершить обгон, но не успел вернуться на свою полосу.

В эти секунды и произошло лобовое столкновение с грузовиком, который ехал по встречной полосе.

В данное время уже возбуждено дело по произошедшему инциденту.

Сам же матч "Лион" – ПАОК состоится в ночь на 30 января.

