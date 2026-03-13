Известны итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Прошедшей ночью состоялись первые поединки 1/8 финала второго по значимости футбольного клубного турнира – Лиги Европы, по исходу которых пока ни одна из 16-ти команд не гарантировала себе проход в следующий раунд соревнований, сообщает Zakon.kz.

Исключением из этого списка может быть только венгерский "Ференцварош", который дома в первом матче сделал неплохой задел с запасом в два мяча, обыграв португальскую "Брагу" (2:0).

А в остальных встречах 1/8 финала Лиги Европы команды имеют минимальное преимущество, которое может испариться в ответных играх 19 марта.

Но нужно отметить, что ряд клубов через неделю будет иметь преимущество своего поля, и к тому же они стоят выше в рейтинге по сравнению с оппонентами.

Здесь речь идет о "Роме" (Италия), "Астон Вилле" (Англия) и "Порту" (Португалия), которые удачно завершили первые поединки на выезде.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является английский "Тоттенхэм", который в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.

К сожалению, "шпоры" на днях были биты мадридским "Атлетико" в самом престижном клубном турнире Европы.