Килиан Мбаппе занимает первое место по голевым моментам в Европе

Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе лидирует по созданным голевым ситуациям среди игроков ведущих европейских чемпионатов нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Главный снайпер королевского клуба со старта сезона создал 50 голевых моментов, что позволяет ему по этому показателю лидировать в топ-5 лиг Европы.

Most chances created from open-play in Europe's top five leagues this season. 🔑 https://t.co/yzHxONYq0l pic.twitter.com/mmZ6PHyVFE — Squawka (@Squawka) January 26, 2026

В призовой тройке данного рейтинга находятся полузащитник "Аталанты" Шарль де Кетеларе (44) и вингер "Баварии" Майкл Олисе (43).

Далее с 42 голевыми моментами идут Ламин Ямаль ("Барселона") и Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").

Здесь стоит подчеркнуть, что два игрока из этого списка полтора месяца назад еще возглавили рейтинг самых дорогостоящих футболистов планеты.

Стоимость Мбаппе и Ямаля на рынке сейчас оценивают в 200 млн евро.