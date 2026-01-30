Арина Соболенко оценила, насколько Рыбакина "мощная"

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила мощь ударов пятой ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, четырехкратную победительницу турниров "Большого шлема" попросили это сделать.

"У нее тяжелые, глубокие, плоские удары, против таких нелегко. У нас с ней богатая история, она невероятная теннисистка, мы с ней провели много отличных битв, много финалов. С нетерпением жду того, чтобы противостоять ее мощи", – высказалась Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко сыграет с Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии-2026 уже 31 января.

Ранее в России высказались о грядущем матче Соболенко и Рыбакиной на AO-2026.