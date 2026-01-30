#Казахстан в сравнении
Спорт

Арина Соболенко оценила, насколько Рыбакина "мощная"

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 08:53 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила мощь ударов пятой ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, четырехкратную победительницу турниров "Большого шлема" попросили это сделать.

"У нее тяжелые, глубокие, плоские удары, против таких нелегко. У нас с ней богатая история, она невероятная теннисистка, мы с ней провели много отличных битв, много финалов. С нетерпением жду того, чтобы противостоять ее мощи", – высказалась Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко сыграет с Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии-2026 уже 31 января.

Ранее в России высказались о грядущем матче Соболенко и Рыбакиной на AO-2026.

Аксинья Титова
Читайте также
Соболенко прокомментировала поражение от Рыбакиной в Цинциннати
06:01, 16 августа 2025
Соболенко прокомментировала поражение от Рыбакиной в Цинциннати
"Не стоит быть настолько жестокой с ней": Соболенко прокомментировала победу над Рыбакиной
18:24, 19 декабря 2024
"Не стоит быть настолько жестокой с ней": Соболенко прокомментировала победу над Рыбакиной
Соболенко высказалась о предстоящем финале Итогового турнира с Рыбакиной
08:55, 08 ноября 2025
Соболенко высказалась о предстоящем финале Итогового турнира с Рыбакиной
Стало известно, кто стал лучшим игроком "Кайрат" в Лиге чемпионов по средней оценке
09:10, Сегодня
Стало известно, кто стал лучшим игроком "Кайрат" в Лиге чемпионов по средней оценке
"Шансы мизерные": в России сделали признание о причинах смены гражданства Рыбакиной
08:47, Сегодня
"Шансы мизерные": в России сделали признание о причинах смены гражданства Рыбакиной
Элитный защитник "Барыса" лидирует в КХЛ по дополнительным показателям
08:26, Сегодня
Элитный защитник "Барыса" лидирует в КХЛ по дополнительным показателям
Камбэком обернулся матч с участием казахстанца в четвертьфинале Australian Open
08:02, Сегодня
Камбэком обернулся матч с участием казахстанца в четвертьфинале Australian Open
