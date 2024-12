"Не стоит быть настолько жестокой с ней": Соболенко прокомментировала победу над Рыбакиной

В женской одиночной игре Арина Соболенко в упорной борьбе обыграла шестую ракетку мира Рыбакину –7:6 (7:3). Елена проигрывала со счетом 0:5, но смогла перевести игру на тай-брейк.

В стартовом матче турнира сразились команды "Falcons" (Соколы) и "Hawks" (Ястребы). В женском парном разряде российская теннисистка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко обыграли первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину и француженку Каролин Гарсию со счетом 7:6 (7:5).

Андреева и Соболенко отыграли четыре сетбола при счете 4:5. Они выступают за команду "Хоукс". Вместе с ними в коллективе играют австралиец Джордан Томпсон и индийский теннисист Сумит Нагал.

Рыбакина и Гарсия попали в команду "Фэлконс", в составе которой российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Денис Шаповалов.

