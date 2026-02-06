Карим Бензема хет-триком отметил свой дебют за "Аль-Хиляль"

В ночь на 6 февраля состоялся шикарный дебют знаменитого французского форварда Карима Бензема в клубе "Аль-Хиляль", где он забил три гола и отдал пас, сообщает Zakon.kz.

38-летний нападающий сделал хет-трик в матче с "Аль-Охдудом" в рамках 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Плюс к этому, француз ассистировал своему бразильскому партнеру Малкому, набрав в итоге четыре очка в этой встрече. Это была первая игра Карима за "Аль-Хиляль".

Также нужно отметить, что у Бензема это уже третий хет-трик в текущем сезоне, два из которых он записал на свой счет, когда выступал за "Аль-Иттихад".

Ранее Карим забивал по три гола "Аль-Охдуду" (30 августа) и "Аль-Шабабу" (29 ноября).

С такими показателями французский игрок сейчас взлетел в топ-10 списка лучших снайперов саудовского чемпионата, занимая там восьмое место с активом в 11 голов.

Официальный переход Карима Бензема в "Аль-Хиляль" состоялся вечером 2 февраля.