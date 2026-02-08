#Казахстан в сравнении
Спорт

Соболенко выгнали из ресторана после легендарного поражения от Рыбакиной

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 02:30 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко оказалась в неловкой ситуации после окончания Открытого чемпионата Австралии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, инцидент произошел в США. Видео под названием "Приключения Арины в Майами" попало в соцсети. На нем заметно, как Соболенко и ее сопровождающих просят уйти в одном из кафе.

@msmiler183 приключения Арины в Майами #tennis #теннис #fyp #on #fun ♬ оригинальный звук - 22

Сидящие за столом с Ариной объяснили официанту, что не собираются покидать заведение, указывая на Соболенко рядом.

Несмотря на это, официант сказал, что ему все равно, кто находится за столом, так как по правилам они должны освободить места следующим гостям.

Неизвестно, чем завершился этот эпизод, но он успел вызвать обсуждение в Сети.

Ранее мы писали о том, что заклятая соперница Рыбакиной отказалась от участия в "тысячнике" в Катаре.

Аксинья Титова
