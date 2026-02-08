Соболенко выгнали из ресторана после легендарного поражения от Рыбакиной

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко оказалась в неловкой ситуации после окончания Открытого чемпионата Австралии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, инцидент произошел в США. Видео под названием "Приключения Арины в Майами" попало в соцсети. На нем заметно, как Соболенко и ее сопровождающих просят уйти в одном из кафе.

Сидящие за столом с Ариной объяснили официанту, что не собираются покидать заведение, указывая на Соболенко рядом.

Несмотря на это, официант сказал, что ему все равно, кто находится за столом, так как по правилам они должны освободить места следующим гостям.

Неизвестно, чем завершился этот эпизод, но он успел вызвать обсуждение в Сети.

