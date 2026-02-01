#Казахстан в сравнении
Спорт

Соболенко обратилась к Рыбакиной после поражения в Австралии

Первая ракетка Казахстана и мира, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 07:30 Фото: Instagram/arynasabalenka
После легендарного матча в финале Australian Open-2026 первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко обратилась к казахстанке Елене Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет meta-ratings.kz, она оценила высокий уровень игры Елены и поблагодарила организаторов турнира.

"Я хочу поздравить Елену с невероятным выступлением и невероятным теннисом. Мои поздравления тебе и твоей команде за такое потрясающее достижение. Спасибо всем, кто делает этот турнир возможным. Я всегда с нетерпением жду возможности выступить перед вами. Будем надеяться, что следующий год будет для меня удачнее", – сказала Соболенко.

Для Рыбакиной этот титул стал вторым на турнирах "Большого шлема". Ранее казахстанка выступила с заявлением после триумфа на чемпионате.

Аксинья Титова
