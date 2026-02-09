ПСЖ порадовал своих болельщиков разгромной победой над "Марселем"

По итогам матчей 21-го тура французского чемпионата по футболу клуб ПСЖ по-прежнему удерживает лидирующую позицию в турнирной таблице. Прошедшей ночью команда Луиса Энрике дома не пощадила "Марсель", обыграв их со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

Российский голкипер "парижан" Матвей Сафонов отыграл поединок на ноль. Фанаты, прибывшие на "Парк-де-Пренс", увидели пять прекрасных голов в исполнении своих любимцев.

"Уничтожение" соперника начал Усман Дембеле, который открыл счет на 12-й минуте. Еще до перерыва он удвоил преимущество хозяев поля.

Во втором тайме игрок "Марселя" Факундо Медина отметился автоголом. Вскоре жирную точку в этой встрече поставили Хвича Кварацхелия и Ли Кан Ин – 5:0.

Для парижского коллектива эта победа стала 16-й в текущем первенстве Лиги 1. Благодаря этому показателю ПСЖ сейчас стоит на первом месте таблицы, имея в багаже 51 балл. За ним идут "Ланс" (49) и "Лион" (42).

Здесь нужно отметить заслугу вратаря "парижан" Матвея Сафонова, который 2 февраля отразил очередной пенальти и вернул своим одноклубникам лидерство во французском чемпионате.