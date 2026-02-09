"Интер" одержал пятую победу подряд и постепенно отдаляется от конкурентов

Минувшей ночью итальянский футбольный клуб "Интер" немного увеличил свои шансы на выигрыш нынешнего сезона в Серии А, после того как на выезде разгромил "Сассуоло" (5:0), сообщает Zakon.kz.

Миланский коллектив очень резво начал гостевой поединок и к 30-й минуте уже вел с преимуществом в два мяча.

Отличились Янн Биссек и Маркус Тюрам. После перерыва в ворота хозяев поля влетело еще три гола.

Их авторами стали Лаутаро Мартинес, Мануэль Аканджи и Луис Энрике. Также одним из звезд прошедшего матча стал Федерико Димарко, который оформил на свой счет три результативные передачи.

Таким образом, "Интер" выиграл подряд пять матчей в Серии А и является единоличным лидером в турнирной таблице (58 очков).

В чемпионате Италии "нерадзурри" не проигрывают с ноября прошлого года. Тогда они потерпели неудачу в дерби от "Милана" со счетом 1:2.

А "россонери" в чемпионской гонке пока идут на второй строчке, отставая от своих земляков на восемь баллов, но имеют игру в запасе.