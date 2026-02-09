"Интер" одержал пятую победу подряд и постепенно отдаляется от конкурентов
Миланский коллектив очень резво начал гостевой поединок и к 30-й минуте уже вел с преимуществом в два мяча.
Отличились Янн Биссек и Маркус Тюрам. После перерыва в ворота хозяев поля влетело еще три гола.
Их авторами стали Лаутаро Мартинес, Мануэль Аканджи и Луис Энрике. Также одним из звезд прошедшего матча стал Федерико Димарко, который оформил на свой счет три результативные передачи.
Таким образом, "Интер" выиграл подряд пять матчей в Серии А и является единоличным лидером в турнирной таблице (58 очков).
В чемпионате Италии "нерадзурри" не проигрывают с ноября прошлого года. Тогда они потерпели неудачу в дерби от "Милана" со счетом 1:2.
А "россонери" в чемпионской гонке пока идут на второй строчке, отставая от своих земляков на восемь баллов, но имеют игру в запасе.