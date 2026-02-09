Хочу начать бегать: какие обследования действительно нужны

Совместно со спортивным врачом и тренером разбираем, как безопасно входить в тренировочный процесс, как часто нужно проходить медицинский осмотр и выбирать экипировку для бега.

Стартует новый беговой сезон корпоративного фонда "Смелость быть первым", а вместе с ним возвращаются тренировки, первые старты и желание начать бегать с нуля. Именно сейчас многие выходят на первую пробежку или увеличивают нагрузку после зимней паузы. Чтобы бег действительно поддерживал здоровье, а не становился причиной травм и перегрузок, важно начинать сезон осознанно – с понимания возможностей своего организма и базовой медицинской проверки.

Бег и здоровье

Сегодня бег – это не просто способ поддерживать физическую форму, а один из самых доступных и популярных видов физкультуры. Все больше людей выбирают его как инструмент для укрепления здоровья, снижения стресса и нетворкинг в беговых комьюнити.

С точки зрения биомеханики бег является естественным способом передвижения, при котором активно работают опорно-двигательная, сердечно-сосудистая и дыхательная системы. В отличие от ходьбы, он создает более высокую нагрузку на суставы, мышцы и сердце, поэтому требует внимательного отношения к состоянию здоровья, особенно на старте. Перед началом беговых тренировок рекомендуется пройти медицинский чек-ап: его результаты помогут заранее спланировать тренировочный план и понять, какие нагрузки будут нетравмоопасны именно для вас. Кроме того, осознание собственных возможностей позволяет чувствовать себя увереннее и спокойнее на старте.

"Бег – это путь к здоровью, а не испытание ценой здоровья. Подготовка к забегам должна укреплять организм, поднимать настроение и нести долгосрочную пользу. Даже если человек ранее не занимался бегом и чувствует себя абсолютно здоровым, начало регулярных беговых тренировок является большой нагрузкой для сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-двигательной систем. Поэтому перед стартом рекомендуется базовое медицинское обследование", – отмечает спортивный врач Рушангуль Аханова.

Бег и здоровье сердца

Казахстан присоединился к странам Европейского региона ВОЗ и стал первой страной Центральной Азии, достигшей целевого показателя по снижению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, на 25% к 2025 году. Этот результат стал возможен во многом благодаря профилактике и ранней диагностике.

Говоря о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, эксперты подчеркивают: бег действительно считается одним из самых полезных видов физической активности для сердца, но при этом также требует внимательного медицинского контроля.

Базовый медицинский осмотр перед началом бега включает консультацию терапевта или спортивного врача с измерением артериального давления, частоты пульса и сбором анамнеза. Врач оценивает наличие факторов риска: наследственность, перенесенные заболевания, уровень физической активности, стресс и режим сна и бодрствования.

Обязательным минимумом считается ЭКГ в покое. Оно позволяет выявить скрытые нарушения ритма, признаки перегрузки сердца или врожденные особенности. Людям старше 35 лет, а также при наличии избыточного веса или сомнительных результатов ЭКГ может быть рекомендовано нагрузочное тестирование – велоэргометрия или тредмил-тест.

Из лабораторных исследований важны общий анализ крови, уровень гемоглобина и ферритина для исключения анемии, а также базовая биохимия – уровень глюкозы и липидный профиль. Эти показатели напрямую влияют на выносливость, восстановление и общее самочувствие во время тренировок.

При необходимости врач может направить пациента на консультацию к кардиологу, ортопеду или эндокринологу.

Как часто нужно проходить чекап

Регулярный медицинский контроль важен как для любителей, так и для профессиональных спортсменов. Бегунам-любителям, которые тренируются регулярно, рекомендуется проходить медицинский осмотр не реже одного раза в год. При подготовке к марафону или ультрадистанциям обследование желательно повторить перед началом интенсивного тренировочного цикла.

Бегунам с высокими объемами нагрузок, частыми стартами, а также профессиональным спортсменам оптимально обследоваться 2–3 раза в год. Это позволяет отслеживать адаптацию организма, состояние сердечно-сосудистой системы и уровень восстановления, а также своевременно корректировать тренировочный процесс, подчеркивает эксперт Раушангуль Аханова.

Как медицинские данные влияют на беговые цели

Результаты обследований помогают определить безопасный уровень нагрузки, темпы увеличения тренировочного объема и выбор дистанций. Они также позволяют оценить готовность организма к марафону и понять, требуется ли человеку более длительная и щадящая подготовка.

Например, выявленные сердечно-сосудистые нарушения, дефицит железа или повышенное артериальное давление могут стать причиной для снижения интенсивности тренировок, пересмотра беговых целей или временного отказа от участия в стартах.

Помимо медицинского обследования, при подготовке к бегу важно определить индивидуальные пульсовые зоны. Они рассчитываются на основе максимальной и рабочей частоты сердечных сокращений и дают понимание, в каком режиме стоит проводить восстановительные, аэробные и интенсивные тренировки. Начинающим бегунам рекомендуется выполнять большую часть тренировок в низких и умеренных пульсовых зонах. Определить пульсовые зоны можно с помощью нагрузочного тестирования или под контролем спортивного врача и тренера.

С чего начать бег: практические советы тренера

Дипломированный тренер, health-coach и марафонец Мади Айтимова рекомендует перед началом беговых тренировок честно ответить себе на вопрос: "Почему вы хотите бегать – для общего физического развития или с конкретной спортивной целью?".

"Очень важно правильно подобрать беговые кроссовки и не путать их с обувью для других видов спорта. Я рекомендую не заказывать их онлайн, а прийти в магазин, примерить несколько моделей и заранее обсудить выбор с тренером. Лучше отдавать предпочтение более мягким моделям с хорошей амортизацией и поддержкой стопы и не гнаться за дорогими кроссовками с карбоновой пластиной", – отмечает Мади Айтимов.





На старте беговой карьеры достаточно самой простой экипировки по погоде – термобелье, ветровка, шорты, штаны, кроссовки. После этого важно честно оценить свою физическую форму: учесть предыдущий спортивный опыт, уровень активности, соотношение мышечной и жировой массы и уже на основе этого выстраивать тренировочный план.

Новичкам полезнее начинать тренировки с бегового клуба, где тренер поставит правильную технику, научит ориентироваться на пульсовые зоны и выстроит тренировочный процесс безопасно. Кроме того, занятия в клубе объединяют единомышленников и помогают двигаться к спортивным целям вместе. Более опытным бегунам может подойти онлайн-подготовка с готовыми программами и силовой базой, которую запустил Корпоративный фонд "Смелость быть первым" для подготовки к Almaty Half Marathon.

Алматинцы могут тренироваться бесплатно, присоединившись к беговому сообществу Community Almaty Run.

