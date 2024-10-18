Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названы лучшие добавки к каше

Названы лучшие добавки к каше, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 17:10 Фото: pixabay
К завтраку нужно подходить с особым вниманием. Часто для него выбирают овсяную, рисовую, гречневую, ячневую и многие другие варианты каши. Врач-гастроэнтеролог Елена Якушева рассказала, какие добавки к каше пойдут на пользу, сообщает Zakon.kz.

Фрукты и ягоды

Это одни из самых популярных добавок в кашу. Причем их плюс в том, что они отлично сочетаются с любым видом крупы. При этом стоит учитывать ряд нюансов. Так, например, для овсянки лучше остановить выбор на фруктах послаще – персиках, ананасах, бананах. Для такой крупы, как кукурузная или манная, отличным решением станут цитрусовые – они придадут особую кислинку. Так что можно смело дополнять эти каши апельсинами, грейпфрутами и кислыми ягодами, например вишней. Как вариант, можно использовать фруктовый салат.

Орехи и семечки

Для пользы здоровья можно добавить и орехи. Причем они могут быть как цельными, так и молотыми – это лишь личные предпочтения человека. Орехи придадут дополнительной питательности каше, а еще насытят организм полезными жирами. Естественно, добавлять в кашу нужно немного орехов, горсточку, так как они очень калорийны. Орехи полезны для мозга.

Можно использовать менее тяжелые и калорийные семечки подсолнечника или тыквы. Они отлично разнообразят утреннее блюдо и придадут ему особенную изюминку.

Сухофрукты

Еще один отличный вариант дополнения к каше. Изюм, курага, чернослив идеально подходят к любой каше. Также можно использовать и цукаты. Рисовую кашу для интересного вкуса можно дополнить сушеным манго и папайей, а манную или перловую – цукатами из ананаса.

Однако, как отмечено в публикации издания АиФ, тут надо помнить, что сухофрукты богаты сахаром, поэтому использовать их можно лишь штучно. Также сухофрукты стоит особенно аккуратно добавлять в каши тем людям, у которых диагностирован сахарный диабет.

Мед

Нередко возникает желание заменить сахар в каше медом. И это не лишено смысла – мед действительно можно назвать отличной альтернативой рафинированному сахару для тех, кто выдерживает диету.

Но нужно помнить про один нюанс – класть его в кашу надо уже после варки, а не вовремя. Ведь такой продукт при нагревании активно теряет свои полезные свойства и даже может стать опасным. К разным крупам можно подбирать разные виды меда – все зависит исключительно от вкуса человека. И снова помним про меру – достаточно небольшой ложечки, слишком много меда тоже нехорошо.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова заявила, что солянка, грибной и гороховый супы оказались в списке самых вредных. Все из-за того, что они содержат много жира и соли.

Читайте также

Ночные заморозки достигнут -7°С в двух областях Казахстана
Ночные заморозки достигнут -7°С в двух областях Казахстана
Отметили в Туркестане
В Туркестане отметили 100-летие Рахимжана Кошкарбаева
Тест: Хорошо ли вы знаете самые важные даты независимого Казахстана
Тест: Хорошо ли вы знаете самые важные даты независимого Казахстана
Анастасия Московчук
Интересное 2024 год Вред здоровью Врачи Здоровье Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: