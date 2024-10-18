Названы лучшие добавки к каше

К завтраку нужно подходить с особым вниманием. Часто для него выбирают овсяную, рисовую, гречневую, ячневую и многие другие варианты каши. Врач-гастроэнтеролог Елена Якушева рассказала, какие добавки к каше пойдут на пользу, сообщает Zakon.kz.

Фрукты и ягоды

Это одни из самых популярных добавок в кашу. Причем их плюс в том, что они отлично сочетаются с любым видом крупы. При этом стоит учитывать ряд нюансов. Так, например, для овсянки лучше остановить выбор на фруктах послаще – персиках, ананасах, бананах. Для такой крупы, как кукурузная или манная, отличным решением станут цитрусовые – они придадут особую кислинку. Так что можно смело дополнять эти каши апельсинами, грейпфрутами и кислыми ягодами, например вишней. Как вариант, можно использовать фруктовый салат.

Орехи и семечки

Для пользы здоровья можно добавить и орехи. Причем они могут быть как цельными, так и молотыми – это лишь личные предпочтения человека. Орехи придадут дополнительной питательности каше, а еще насытят организм полезными жирами. Естественно, добавлять в кашу нужно немного орехов, горсточку, так как они очень калорийны. Орехи полезны для мозга.

Можно использовать менее тяжелые и калорийные семечки подсолнечника или тыквы. Они отлично разнообразят утреннее блюдо и придадут ему особенную изюминку.

Сухофрукты

Еще один отличный вариант дополнения к каше. Изюм, курага, чернослив идеально подходят к любой каше. Также можно использовать и цукаты. Рисовую кашу для интересного вкуса можно дополнить сушеным манго и папайей, а манную или перловую – цукатами из ананаса.

Однако, как отмечено в публикации издания АиФ, тут надо помнить, что сухофрукты богаты сахаром, поэтому использовать их можно лишь штучно. Также сухофрукты стоит особенно аккуратно добавлять в каши тем людям, у которых диагностирован сахарный диабет.

Мед

Нередко возникает желание заменить сахар в каше медом. И это не лишено смысла – мед действительно можно назвать отличной альтернативой рафинированному сахару для тех, кто выдерживает диету.

Но нужно помнить про один нюанс – класть его в кашу надо уже после варки, а не вовремя. Ведь такой продукт при нагревании активно теряет свои полезные свойства и даже может стать опасным. К разным крупам можно подбирать разные виды меда – все зависит исключительно от вкуса человека. И снова помним про меру – достаточно небольшой ложечки, слишком много меда тоже нехорошо.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова заявила, что солянка, грибной и гороховый супы оказались в списке самых вредных. Все из-за того, что они содержат много жира и соли.

