Участники из 22 стран открыли беговой сезон в Алматы
Winter Run традиционно объединяет как любителей, так и опытных бегунов и становится символичным началом спортивного сезона. В этом году в забеге приняли участие 2 500 человек из 22 стран, включая рекордное количество зарубежных участников – 116 спортсменов.
География проекта охватила Центральную Азию – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан; Европу – Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швейцарию, Швецию, Норвегию, Украину и Беларусь; Россию; Северную Америку – США и Канаду; а также Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион – Китай, Монголию, Филиппины и Новую Зеландию.
Фото: Almaty Marathon
Возраст участников варьировался от 10 до 75 лет. Самая юная участница отметила свой первый юбилей прямо на дистанции, а самый возрастной бегун в очередной раз доказал, что бег не имеет возрастных ограничений.
Председатель попечительского совета корпоративного фонда "Смелость быть первым" Галимжан Есенов отметил, что зимний старт традиционно задает ритм всему беговому году:
"Этот год для нас особенный – Almaty Marathon отмечает 15 лет со дня первого старта. Все наши забеги выстроены таким образом, чтобы последовательно готовить участников к главному событию сезона. Мы видим, что старты фонда уже имеют устойчивый международный статус – к нам приезжают бегуны из разных стран, и это, в свою очередь, способствует развитию городской экономики и малого бизнеса. Winter Run проходит при поддержке акимата города Алматы".
Фото: Almaty Marathon
Отметим, следующим крупным стартом сезона станет Almaty Half Marathon, который пройдет 19 апреля и соберет 10 000 участников.
Также 27 сентября состоится Almaty Marathon – юбилейный забег, который отметит 15 лет со дня первого старта. В программе соревнований предусмотрены дистанции 10 км, 10 км (скандинавская ходьба), 21,1 км, 42,2 км, а также командная эстафета "Экиден".
Фото: Almaty Marathon
Организатор марафона – корпоративный фонд "Смелость быть первым" – по традиции направит часть средств от стартовых взносов бегунов на благотворительность. По желанию можно сделать дополнительный благотворительный взнос на любую сумму, ведь каждый вклад ценен.
Регистрация на Almaty Marathon и Almaty Half Marathon уже открыта. Полный календарь стартов доступен на сайте almaty-marathon.kz.
Фото: Almaty Marathon
Партнерский материал