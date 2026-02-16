#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Спорт

У нас были все условия – тренер Михаила Шайдорова сделал заявление

Михаил Шайдоров , фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 22:53 Фото: Сали Сабиров
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Милане. Эта победа стала долгожданной для отечественного фигурного катания и одной из самых обсуждаемых спортивных новостей последних дней, сообщает Zakon.kz.

После завершения соревнований спортсмен обратился к болельщикам и всем, кто поддерживал его на протяжении сезона.

"Құрметті достар, всем пламенный привет из Милана! Спасибо всем казахстанцам, которые болели за меня на этих Олимпийских играх! Отдельно хочу сказать спасибо главе государства за такую огромную поддержку. Спасибо президенту федерации Бауржану Ералы за вклад в развитие фигурного катания за последний год. Хочу искренне поблагодарить всех специалистов, тренеров, всех, кто был рядом в течение этого тяжелого сезона", – отметил Шайдоров.

По словам спортсмена, он чувствует огромную поддержку со стороны болельщиков.

Фото: Сали Сабиров

"Отдельное спасибо всем казахстанцам, которые были на трибунах, у экранов, писали посты в соцсетях. Это невероятно для меня. Не описать словами, что я чувствую за последние два дня – я практически не спал. Я просто посылаю вам огромную энергию и говорю спасибо", – добавил он.

"Это не везение, а заслуженная победа"

После финального проката в Сети появились мнения, что результат мог быть связан с ошибками соперников. Однако тренер спортсмена, олимпийский чемпион Алексей Урманов, отверг подобные оценки.

Фото: Сали Сабиров

"Во-первых, везет только по-настоящему сильным. Во-вторых, мы не отвечаем за то, как выступают другие. Михаил Шайдоров абсолютно в честной борьбе выиграл не на 100 и не на 200, а на миллион процентов", – подчеркнул он.

Урманов рассказал, что сезон действительно начинался непросто и команде пришлось отказаться от новой короткой программы, вернувшись к прошлогодней "Дюне".

Тренер пояснил, что после турнира Skate America было принято решение вернуть прежнюю программу, так как новую пока не удавалось исполнять на нужном уровне. Он добавил, что такая практика является нормальной для фигуристов.

Фото: Сали Сабиров

Отдельно Урманов подчеркнул уровень поддержки, оказанной спортсмену во время подготовки к Олимпиаде.

"У нас вообще все было хорошо. Даже не хорошо, а прекрасно все. Мы ни в чем не нуждались, все наши запросы выполнялись не то чтобы на 100, а на 200 процентов. Мы благодарны и государству казахскому, и вообще всем. У нас были все специалисты и все остальное", – заявил тренер.

Победу Шайдорова уже называют исторической: золотая медаль стала значимым достижением для казахстанского фигурного катания и дала новый импульс развитию этого вида спорта в стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Тренер Шайдорова высказался о победе своего подопечного на Олимпиаде-2026
07:45, Сегодня
Тренер Шайдорова высказался о победе своего подопечного на Олимпиаде-2026
Сенсационное "золото" Олимпиады – полное видео выступления Михаила Шайдорова
17:18, 14 февраля 2026
Сенсационное "золото" Олимпиады – полное видео выступления Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров высказался о вкладе Дениса Тена в его победу на Олимпиаде
06:40, 15 февраля 2026
Михаил Шайдоров высказался о вкладе Дениса Тена в его победу на Олимпиаде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
11:23, Сегодня
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
Когда состоится бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера
10:59, Сегодня
Когда состоится бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера
Денис Тен и Михаил Шайдоров: какие вершины покорили два гения фигурного катания
10:31, Сегодня
Денис Тен и Михаил Шайдоров: какие вершины покорили два гения фигурного катания
Тревожную информацию для фанатов "Барыса" опубликовала КХЛ в день матча с "Металлургом"
10:26, Сегодня
Тревожную информацию для фанатов "Барыса" опубликовала КХЛ в день матча с "Металлургом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: