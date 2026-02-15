Михаил Шайдоров высказался о вкладе Дениса Тена в его победу на Олимпиаде

14 февраля казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал первым в истории Казахстана олимпийским чемпионом по фигурному катанию, забрав "золото" Олимпиады-2026, сообщает Zakon.kz.

Во время пресс-конференции после награждения Шайдоров дал ответ журналистам на вопрос о Денисе Тене – бронзовом призере Олимпиады-2014.

"Мне кажется, Денис Тен повлиял не только на меня, но и в целом на все фигурное катание в Казахстане. Он открыл дверь для многих фигуристов, в том числе и для меня. И это невероятно важно. И я надеюсь, что эта медаль, которую я завоевал сегодня, откроет новые двери для молодого поколения – казахстанских детей, которые будут знать, что рамок нет", – сказал казахстанский спортсмен.

Ранее первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров сегодня, 14 февраля 2026 года, поделился первой публикацией в своем Instagram.