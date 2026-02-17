"Еще ребенок, с медалью уснул": новое фото Михаила Шайдорова растрогало казахстанцев

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров опубликовал новую фотографию с золотой медалью ОИ и флагом Казахстана, чем растрогал своих соотечественников, сообщает Zakon.kz.

Снимком 21-летний фигурист поделился в своем Instagram накануне, 16 февраля 2026 года.

На опубликованном фото – спящий с олимпийским "золотом" Шайдоров, а на стене – большой флаг РК.

"Вот из чего сделаны сладкие сны", – написал под публикацией Михаил.

Казахстанцев снимок растрогал. Они пожелали Шайдорову новых побед и еще раз поблагодарили его за историческую золотую медаль Олимпиады-2026:

"Лучший".

"Казахский принц".

"Миша, ты заслужил".

"Так мило. И медаль рядом".

"Величайший патриот Казахстана".

"Спящий золотой принц льда Милана".

"Такой сладкий, устал, наверное, за эти дни".

"Пусть приснится следующая победа чемпионата мира".

"Пусть будут только победы, наш олимпийский чемпион".

"Олимпийский чемпион – это может не только во сне присниться, а быть и наяву!"

"Такие результаты потрясающие. А по сути, еще ребенок, с медалью уснул. Трогательно".

"Выступление было потрясающим, определенно достойным золотой медали! Так рада за тебя!"

"Миша, страна тобой гордится! Самое главное – сбылась твоя мечта, ты – самый счастливый человек! Будь счастлив!"

14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

Тренер Алексей Урманов после выступления Шайдорова на ОИ-2026 сделал неожиданное признание. О том, какое заявление сделал 21-летний фигурист из Алматы в статусе олимпийского чемпиона, можете узнать здесь.