#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
491.97
583.77
6.39
Спорт

"Еще ребенок, с медалью уснул": новое фото Михаила Шайдорова растрогало казахстанцев

фигурист Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 18:00 Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров опубликовал новую фотографию с золотой медалью ОИ и флагом Казахстана, чем растрогал своих соотечественников, сообщает Zakon.kz.

Снимком 21-летний фигурист поделился в своем Instagram накануне, 16 февраля 2026 года.

На опубликованном фото – спящий с олимпийским "золотом" Шайдоров, а на стене – большой флаг РК.

"Вот из чего сделаны сладкие сны", – написал под публикацией Михаил.

Казахстанцев снимок растрогал. Они пожелали Шайдорову новых побед и еще раз поблагодарили его за историческую золотую медаль Олимпиады-2026:

  • "Лучший".
  • "Казахский принц".
  • "Миша, ты заслужил".
  • "Так мило. И медаль рядом".
  • "Величайший патриот Казахстана".
  • "Спящий золотой принц льда Милана".
  • "Такой сладкий, устал, наверное, за эти дни".
  • "Пусть приснится следующая победа чемпионата мира".
  • "Пусть будут только победы, наш олимпийский чемпион".
  • "Олимпийский чемпион – это может не только во сне присниться, а быть и наяву!"
  • "Такие результаты потрясающие. А по сути, еще ребенок, с медалью уснул. Трогательно".
  • "Выступление было потрясающим, определенно достойным золотой медали! Так рада за тебя!"
  • "Миша, страна тобой гордится! Самое главное – сбылась твоя мечта, ты – самый счастливый человек! Будь счастлив!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 18:00
В Сети обсуждают эффектную предполагаемую девушку Михаила Шайдорова

14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 18:00
У нас были все условия – тренер Михаила Шайдорова сделал заявление

Тренер Алексей Урманов после выступления Шайдорова на ОИ-2026 сделал неожиданное признание. О том, какое заявление сделал 21-летний фигурист из Алматы в статусе олимпийского чемпиона, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
У нас были все условия – тренер Михаила Шайдорова сделал заявление
22:53, 16 февраля 2026
У нас были все условия – тренер Михаила Шайдорова сделал заявление
Михаил Шайдоров ответил на волну мемов и поздравления после Олимпиады
19:26, 15 февраля 2026
Михаил Шайдоров ответил на волну мемов и поздравления после Олимпиады
Михаил Шайдоров высказался о вкладе Дениса Тена в его победу на Олимпиаде
06:40, 15 февраля 2026
Михаил Шайдоров высказался о вкладе Дениса Тена в его победу на Олимпиаде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист без проблем вышел во второй круг турнира во Франции
18:33, Сегодня
Казахстанский теннисист без проблем вышел во второй круг турнира во Франции
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
18:26, Сегодня
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
Стало известно о трансферах "Ордабасы" после покупки клуба олигархом
17:59, Сегодня
Стало известно о трансферах "Ордабасы" после покупки клуба олигархом
Казахстанские боксёры разочаровали россиян в РФ
17:40, Сегодня
Казахстанские боксёры разочаровали россиян в РФ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: