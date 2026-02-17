"Еще ребенок, с медалью уснул": новое фото Михаила Шайдорова растрогало казахстанцев
Снимком 21-летний фигурист поделился в своем Instagram накануне, 16 февраля 2026 года.
На опубликованном фото – спящий с олимпийским "золотом" Шайдоров, а на стене – большой флаг РК.
"Вот из чего сделаны сладкие сны", – написал под публикацией Михаил.
Казахстанцев снимок растрогал. Они пожелали Шайдорову новых побед и еще раз поблагодарили его за историческую золотую медаль Олимпиады-2026:
- "Лучший".
- "Казахский принц".
- "Миша, ты заслужил".
- "Так мило. И медаль рядом".
- "Величайший патриот Казахстана".
- "Спящий золотой принц льда Милана".
- "Такой сладкий, устал, наверное, за эти дни".
- "Пусть приснится следующая победа чемпионата мира".
- "Пусть будут только победы, наш олимпийский чемпион".
- "Олимпийский чемпион – это может не только во сне присниться, а быть и наяву!"
- "Такие результаты потрясающие. А по сути, еще ребенок, с медалью уснул. Трогательно".
- "Выступление было потрясающим, определенно достойным золотой медали! Так рада за тебя!"
- "Миша, страна тобой гордится! Самое главное – сбылась твоя мечта, ты – самый счастливый человек! Будь счастлив!"
14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".
Тренер Алексей Урманов после выступления Шайдорова на ОИ-2026 сделал неожиданное признание. О том, какое заявление сделал 21-летний фигурист из Алматы в статусе олимпийского чемпиона, можете узнать здесь.