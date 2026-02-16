#Референдум-2026
Спорт

Елена Рыбакина получила шанс стать второй ракеткой мира в Дубае

Теннис Приезд Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 16:10 Фото: Instagram/LenaRybakina
В эти дни на теннисных площадках Дубая (ОАЭ) стартовал крупный женский турнир из серии WTA 1000 с участием ведущих теннисисток мира, среди которых и наша Елена Рыбакина, которая получила от организаторов первый номер посева, сообщает Zakon.kz.

Сразу же нужно отметить, что данный турнир пропускают первые два лидера мирового женского рейтинга – Арина Соболенко и Ига Швёнтек. Если у белорусской теннисистки статус первой ракетки мира в ближайшее время никто не отберет, то спортсменка из Польши на этой неделе может уже расстаться со званием второго номера WTA.

Дистанция между Игой и Еленой в обновленном рейтинге составляет 280 очков. При удачном стечении обстоятельств на кортах в Дубае казахстанка уже через несколько дней может обогнать Швёнтек и подняться на вторую позицию, что станет личным рекордом в ее карьере.

Старт турнира в Дубае Рыбакина пропускает, так как посеяна здесь под первым номером.

Далее ее ждет австралийка Кимберли Биррель (№94).

Напомним, что лидер женской сборной Казахстана и третья ракетка WTA на прошлой неделе выступала на турнире в Катаре, где дошла до четвертьфинала и уступила канадке Виктории Мбоко.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
