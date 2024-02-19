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Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на "Мастерсе" в ОАЭ

Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на Мастерсе в Дубае Фото: WTA
В Дубай (ОАЭ) стартовал второй в сезоне турнир категории WTA-1000. Определилась первая соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

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Сильнейшая теннисистка Казахстана начнет выступление на "тысячнике" в Дубай со второго круга, где сыграет с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№27 WTA).

В первом круге соревнований спортсменка из Беларуси обыграла соперницу из Нидерландов Аранчу Рус (№43 WTA) со счетом 6:2, 6:4.

Матч Елена Рыбакина – Виктория Азаренко пройдет во вторник, 20 февраля.

Ранее был представлен видеообзор финального матча Елены Рыбакиной на турнире WTA-1000 в Дохе.

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