Скончался легендарный британский музыкант Крис Ри

Британский певец, гитарист и автор песен Крис Ри умер в возрасте 74 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя семьи артиста.

В заявлении родственников говорится, что музыкант скончался утром в больнице после непродолжительной болезни. В последние часы он находился в окружении близких.





По данным телеканала, в последние годы Крис Ри страдал от серьезных проблем со здоровьем. У него был диагностирован рак поджелудочной железы, в 2001 году музыканту провели сложную операцию по удалению поджелудочной железы, части желудка и тонкой кишки. Впоследствии у артиста развился диабет, а в 2016 году он перенес инсульт.

Крис Ри получил мировую известность как исполнитель и автор песен в жанрах блюза и рок-н-ролла. Широкой аудитории он известен по композициям The Road to Hell, Driving Home for Christmas и The Blue Cafe, которые стали классикой британской популярной музыки.

