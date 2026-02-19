Этап Кубка мира в Азербайджане: Казахстан представят четыре спортсмена

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана примет участие в этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Баку (Азербайджан). В прыжках на батуте наша сборная будет представлена в мужских соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

На старт выйдут Данил Мусабаев, Роман Барков, Никита Тумаков, Ерлан Тасмагамбетов. ЭКМ пройдет с 21 по 22 февраля. Ранее сообщалось, что казахстанские конькобежцы поборются за медали на этапе Кубка мира в Германии.

