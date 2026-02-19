#Референдум-2026
Спорт

Этап Кубка мира в Азербайджане: Казахстан представят четыре спортсмена

Казахстан выступит на этапе Кубка мира по батутной гимнастике, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 18:30 Фото: olympic.kz
Команда Казахстана примет участие в этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Баку (Азербайджан). В прыжках на батуте наша сборная будет представлена в мужских соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

На старт выйдут Данил Мусабаев, Роман Барков, Никита Тумаков, Ерлан Тасмагамбетов.

ЭКМ пройдет с 21 по 22 февраля.

Ранее сообщалось, что казахстанские конькобежцы поборются за медали на этапе Кубка мира в Германии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Нариман Курбанов завоевал золотую медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
19:43, 12 марта 2023
Нариман Курбанов завоевал золотую медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Казахстанские акробаты завоевали два "золота" на Кубке мира
09:22, 20 февраля 2023
Казахстанские акробаты завоевали два "золота" на Кубке мира
Казахстан завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
20:05, 24 марта 2024
Казахстан завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
