Казахстанские конькобежцы поборются за медали на этапе Кубка мира в Германии

Фото: olympic.kz

Представлен состав команды Казахстана по конькобежному спорту на участие в юниорском этапе Кубка мира, который пройдет в Инцелле (Германия), сообщает Zakon.kz.

В юниорской возрастной категории нашу страну представят Кристина Шумекова, Алина Шумекова, Варвара Глухова, Анастасия Беловодова, Вадим Чебардаков, Михаил Бровко, Михаил Матрюхин, Денис Мезенцев, Руслан Жанадилов. У нео-сеньоров на старт выйдут Алина Дауранова, Мария Деген, Инесса Шумекова, Дарья Важенина, Абылайхан Кайыргазы, Дмитрий Осипенко, Азамат Саткожа, Андрей Семёнов. ЭКМ пройдет с 21 по 22 февраля. Ранее сообщалось, кто из казахстанцев выступит 19 февраля на Олимпиаде-2026.

