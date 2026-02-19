Казахстанские конькобежцы поборются за медали на этапе Кубка мира в Германии
Представлен состав команды Казахстана по конькобежному спорту на участие в юниорском этапе Кубка мира, который пройдет в Инцелле (Германия), сообщает Zakon.kz.
В юниорской возрастной категории нашу страну представят Кристина Шумекова, Алина Шумекова, Варвара Глухова, Анастасия Беловодова, Вадим Чебардаков, Михаил Бровко, Михаил Матрюхин, Денис Мезенцев, Руслан Жанадилов.
У нео-сеньоров на старт выйдут Алина Дауранова, Мария Деген, Инесса Шумекова, Дарья Важенина, Абылайхан Кайыргазы, Дмитрий Осипенко, Азамат Саткожа, Андрей Семёнов.
ЭКМ пройдет с 21 по 22 февраля.
Ранее сообщалось, кто из казахстанцев выступит 19 февраля на Олимпиаде-2026.
