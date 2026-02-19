Казахстанские спортсмены установили рекорды и взяли 11 медалей на ЧА в Индии
София Шульженко в индивидуальных соревнованиях среди женщин в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений заняла первое место, установив рекорды Азии и мира. Кроме того, женская сборная Казахстана победила в командных соревнованиях в этой же дисциплине.
Также женская команда стала бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.
Елизавета Безрукова завоевала золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки. Ислам Сатпаев стал чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки на 50 м из положения лежа. В этой же программе Никита Шахторин выиграл серебряную медаль.
В стрельбе из пневматического пистолета на 10 м Валерий Рахимжан стал серебряным призером. Никита Чирюкин показал второй результат в стрельбе из скоростного пистолета с 25 м.
В командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м сборная Казахстана (Валерий Рахимжан, Кирилл Федькин, Эльдар Иманкулов) завоевала "бронзу".
Никита Шахторин, Константин Малиновский и Ислам Сатпаев стали серебряными призерами в командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.
Кроме того, мужская команда заняла третье место в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м. В составе команды выступили Никита Чирюкин, Кирилл Федькин и Артемий Кабаков.
