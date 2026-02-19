#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Спорт

Казахстанские спортсмены установили рекорды и взяли 11 медалей на ЧА в Индии

Сборная Казахстана завоевала 11 медалей на чемпионате Азии по пулевой стрельбе, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 20:09 Фото: olympic.kz
В Нью-Дели завершился чемпионат Азии по пулевой стрельбе. Сборная Казахстана на континентальном первенстве завоевала 11 медалей (четыре золотые, четыре серебряные, три бронзовые), сообщает Zakon.kz.

София Шульженко в индивидуальных соревнованиях среди женщин в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений заняла первое место, установив рекорды Азии и мира. Кроме того, женская сборная Казахстана победила в командных соревнованиях в этой же дисциплине.

Также женская команда стала бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.

Елизавета Безрукова завоевала золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки. Ислам Сатпаев стал чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки на 50 м из положения лежа. В этой же программе Никита Шахторин выиграл серебряную медаль.

В стрельбе из пневматического пистолета на 10 м Валерий Рахимжан стал серебряным призером. Никита Чирюкин показал второй результат в стрельбе из скоростного пистолета с 25 м.

В командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м сборная Казахстана (Валерий Рахимжан, Кирилл Федькин, Эльдар Иманкулов) завоевала "бронзу".

Никита Шахторин, Константин Малиновский и Ислам Сатпаев стали серебряными призерами в командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.

Кроме того, мужская команда заняла третье место в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м. В составе команды выступили Никита Чирюкин, Кирилл Федькин и Артемий Кабаков.

Ранее сообщалось, что казахстанские конькобежцы поборются за медали на этапе Кубка мира в Германии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Астанчане завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике
20:05, 19 мая 2025
Астанчане завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике
Казахстанские юниоры завоевали 9 золотых медалей на ЧА-2023 по боксу
10:14, 04 ноября 2023
Казахстанские юниоры завоевали 9 золотых медалей на ЧА-2023 по боксу
Казахстан завоевал первую олимпийскую медаль
13:50, 27 июля 2024
Казахстан завоевал первую олимпийскую медаль
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бывший претендент на титул UFC дал прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
19:32, Сегодня
Бывший претендент на титул UFC дал прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
Известный голливудский актёр назвал любимых бойцов ММА
19:08, Сегодня
Известный голливудский актёр назвал любимых бойцов ММА
В ИИХФ признали ошибку судей во время третьего гола Чехии из-за шести игроков на льду
18:48, Сегодня
В ИИХФ признали ошибку судей во время третьего гола Чехии из-за шести игроков на льду
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Сегодня
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: