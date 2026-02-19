#Референдум-2026
Спорт

Лью, Самоделкина, Петросян и другие фигуристки выступили на Олимпийских играх

Фигурное катание на Олимпийских Играх, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 03:13 Фото: Instagram/olympickz
На Олимпиаде-2026 завершились соревнования в женском одиночном катании, сообщает Zakon.kz.

Итак, Олимпийской чем чемпионкой 2026 года стала американка Алиса Лью. Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина с рекордом вошла в топ-10 на дебютной Олимпиаде.

Сейчас – это лучший результат в женском казахстанском фигурном катании. К примеру, в 2018 году на Олимпийских играх Элизабет Турсынбаева заняла 12-ое место в страновом зачете.

Аделия Петросян – главная звезда женского фигурного катания России последних лет, трехкратная чемпионка страны, а также единственная исполнительница четверного риттбергера на соревнованиях упала в произвольной программе на Олимпиаде и заняла шестое место. Впервые за 66 лет российские фигуристы остались без медалей на Олимпиаде.

Фото: Telegram/okko

Очередная встреча с лучшими фигуристами планеты пройдет в Милане 21 февраля на показательных выступлениях. Приглашения на гала-концерт получили Михаил Шайдоров, японцы Юма Кагияма, Сюн Сато, француз Адам Сяо Хим Фа, американец Илья Малинин, итальянец Даниэль Грассль и Чха Джун Хван из Южной Кореи.

Полный список девушек еще не определен. Известно, что приглашают при выполнении трех условий:

  • медалисты;
  • топ-3 по умолчанию;
  • выступления в стиле iconic.
"Традиционно гала-концерт фигуристов – это мероприятие медийное с билетами повышенной категории", – отмечают очевидцы.

Ранее Певица Мадонна обратилась к другой американской фигуристке – Эмбер Гленн.

Алия Абди
Алия Абди
