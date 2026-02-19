Новый рекорд в карьере: Самоделкина впечатлила судей в произвольной программе на ОИ-2026
Фото: olympic.kz
На зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортине стартовали выступления в произвольной программе женских одиночных соревнований по фигурному катанию, сообщает Zakon.kz.
Казахстан в этой дисциплине представила фигуристка Софья Самоделкина, которая вышла на лед в третьей разминке (сильнейшие фигуристки после топ-12 по итогам короткой программы) под 13-м номером.
Девушка выступила под мелодию Sunset Boulevard композитора Эндрю Ллойд Уэббера. По итогам произвольной программы казахстанка получила от судей 138,99 балла, заняв промежуточное второе место. Это ее личный рекорд в сумме баллов.
Ранее Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде-2026.
