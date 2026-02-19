#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Спорт

Новый рекорд в карьере: Самоделкина впечатлила судей в произвольной программе на ОИ-2026

Софья Самоделкина впечатлила судей Олимпиады-2026, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 01:41 Фото: olympic.kz
На зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортине стартовали выступления в произвольной программе женских одиночных соревнований по фигурному катанию, сообщает Zakon.kz.

Казахстан в этой дисциплине представила фигуристка Софья Самоделкина, которая вышла на лед в третьей разминке (сильнейшие фигуристки после топ-12 по итогам короткой программы) под 13-м номером.

Девушка выступила под мелодию Sunset Boulevard композитора Эндрю Ллойд Уэббера. По итогам произвольной программы казахстанка получила от судей 138,99 балла, заняв промежуточное второе место. Это ее личный рекорд в сумме баллов.

Ранее Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
ЧМ по фигурному катанию: Михаил Шайдоров пробился в произвольную программу
04:28, 22 марта 2024
ЧМ по фигурному катанию: Михаил Шайдоров пробился в произвольную программу
Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 15 февраля на Олимпиаде-2026
08:54, 15 февраля 2026
Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 15 февраля на Олимпиаде-2026
Как выступили казахстанцы в четвертый день Олимпиады-2026
07:17, 11 февраля 2026
Как выступили казахстанцы в четвертый день Олимпиады-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Софья Самоделкина осталась без медали в своей дебютной Олимпиаде
02:07, 20 февраля 2026
Софья Самоделкина осталась без медали в своей дебютной Олимпиаде
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" — "Шанхайские Драконы"
01:42, 20 февраля 2026
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" — "Шанхайские Драконы"
Самоделкина представила произвольную программу на Олимпиаде-2026 и поставила личный рекорд
01:21, 20 февраля 2026
Самоделкина представила произвольную программу на Олимпиаде-2026 и поставила личный рекорд
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 20 февраля на Олимпиаде-2026
00:45, 20 февраля 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 20 февраля на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: