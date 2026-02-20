#Референдум-2026
Спорт

Елене Рыбакиной вручили роскошный подарок в Дубае

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2026 04:30 Фото: j48tennis
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина получила подарок в Дубае (ОАЭ) от этнического казаха, восхищающегося теннисисткой, сообщает Zakon.kz.

Теперь в гардеробе спортсменки есть национальный камзол.

Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Дубае из-за проблем с самочувствием. После матча с Антонией Ружич (7:5, 4:6, 0:1) она сообщила медикам о тошноте и головной боли.

По этому случаю поклонник решил поддержать кумира. Рыбакина с теплом приняла подарок и гордо надела его.

Ранее 23-летняя российская теннисистка Юлия Авдеева рассказала, с кем из топ-спортсменок схож ее стиль игры. Она упомянула белорусскую, казахстанскую и американскую теннисисток.

Аксинья Титова
