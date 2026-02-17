"Быть как Рыбакина": российская теннисистка высказалась о казахстанке
23-летняя российская теннисистка Юлия Авдеева рассказала, с кем из топ-спортсменок схож ее стиль игры. Она упомянула белорусскую, казахстанскую и американскую теннисисток, сообщает Zakon.kz.
Как поделилась Авдеева в беседе с корреспондентом "Чемпионата", ей нравится смотреть Рыбакину, Соболенко и Анисимову.
"Стараюсь запоминать моменты в их игре, которые мне нравятся. Не могу сказать, что моя игра 100% похожа на какого-то игрока, но да, это ростом высокие девочки. Даже больше схожа с Анисимовой, чем с Рыбакиной и Соболенко. Хотелось бы больше играть как Рыбакина. Но в целом у меня хорошая подача, хороший удар справа. Это два преимущества, которые есть в моей игре сейчас, но мы стараемся улучшать игру слета, удар слева", – сказала Авдеева.
Ранее стало известно, что Елена Рыбакина получила шанс стать второй ракеткой мира в Дубае.
