"Быть как Рыбакина": российская теннисистка высказалась о казахстанке

Фото: ktf.kz

23-летняя российская теннисистка Юлия Авдеева рассказала, с кем из топ-спортсменок схож ее стиль игры. Она упомянула белорусскую, казахстанскую и американскую теннисисток, сообщает Zakon.kz.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: