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Все о теннисе

Елена Рыбакина вышла в третий круг "тысячника" в Дубае

Елена Рыбакина вышла в третий круг &quot;тысячника&quot; в Дубае , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 14:21 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000. Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга, сообщает Zakon.kz.

Седьмая ракетка мира одержала уверенную победу над представительницей Японии Моюкой Учижимой (62 WTA) со счетом 6:3, 6:2. 

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Рыбакина семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Учижимы три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае Рыбакина сыграет с 10-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

Ранее другая наша теннисистка Анна Данилина вместе с Ириной Хромачёвой (Россия) обыграли российский тандем Анастасия Потапова / Яна Сизикова и вышли во второй раунд турнира в Дубае. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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