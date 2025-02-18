Елена Рыбакина вышла в третий круг "тысячника" в Дубае

В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000. Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга, сообщает Zakon.kz.

Седьмая ракетка мира одержала уверенную победу над представительницей Японии Моюкой Учижимой (62 WTA) со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Рыбакина семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Учижимы три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае Рыбакина сыграет с 10-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

Ранее другая наша теннисистка Анна Данилина вместе с Ириной Хромачёвой (Россия) обыграли российский тандем Анастасия Потапова / Яна Сизикова и вышли во второй раунд турнира в Дубае.