Елена Рыбакина вышла в третий круг "тысячника" в Дубае
Седьмая ракетка мира одержала уверенную победу над представительницей Японии Моюкой Учижимой (62 WTA) со счетом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Рыбакина семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Учижимы три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае Рыбакина сыграет с 10-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.
Dominant display ⚡️— wta (@WTA) February 18, 2025
Rybakina eases past Uchijima 6-3, 6-2!#DDFTennis pic.twitter.com/Ur7lsJAH8n
Ранее другая наша теннисистка Анна Данилина вместе с Ириной Хромачёвой (Россия) обыграли российский тандем Анастасия Потапова / Яна Сизикова и вышли во второй раунд турнира в Дубае.