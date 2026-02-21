#Референдум-2026
#Казахмыс
Спорт

Татьяна Тарасова осталась недовольна фигуристами-победителями Олимпиады-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2026 05:40 Фото: Instagram/t.a.tarasova
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась недовольна уровнем выступлений фигуристов на зимней Олимпиаде-2026 в Милане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, комментируя итоги выступления одиночниц в эфире российского канала Okko, Тарасова подчеркнула, что ее воспитанники не раз становились победителями Олимпиад.

"Я много раз была на Олимпийских играх, выигрывала их семь раз благодаря моим спортсменам. Мне кажется, что эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю свою жизнь. Может быть, из-за того, что там не было нас. Но это большая несправедливость, так не может быть вообще. Но они были действительно слабее", – сказала Тарасова.

Победительницей в одиночном катании у женщин стала американка Алиса Лью, набравшая более 226 баллов. Четыре года назад этого результата не хватило бы даже для олимпийской "бронзы".

Олимпийским чемпионом у мужчин стал казахстанец Михаил Шайдоров. Эта победа стала первой для Казахстана за последние 32 года на зимних Олимпиадах.

Ранее Тарасова поздравила Шайдорова с историческим "золотом" ОИ.

Аксинья Титова
