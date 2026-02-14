Тарасова поздравила Шайдорова с историческим "золотом" ОИ, а Рудковская обратилась к фигуристу

14 февраля 2026 года заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и музыкальный продюсер Яна Рудковская прокомментировали сенсационное "золото" казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, сообщает Zakon.kz.

Тарасова в беседе с aif.ru оценила выступление 21-летнего фигуриста из Алматы, завоевавшего золотую медаль на зимних ОИ-2026 в Италии в мужском одиночном катании.

"Он достоин золотой медали. Так сложилась борьба", – заявила она.

Тренер поздравила олимпийского чемпиона Шайдорова и его тренера Алексея Урманова с победой.

В свою очередь Рудковская отметила, что "золото" казахстанца – это хорошая новость.

"Я родилась в Северном Казахстане, радуюсь победе Миши. Чисто и технично, хладнокровно откатал две сложнейшие программы и "золото" впервые в мужском катании ушло в Казахстан! Победил не только Миша, победила тактика, техника и стратегия олимпийского чемпиона Алексея Урманова! Он был учеником, как и Евгений Плющенко, Алексея Николаевича Мишина – питерская школа ФК. Поэтому радуюсь за этого парня", – написала продюсер в своем Telegram-канале в субботу.

Супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко также рассказала, что ночью поздравила всех своих друзей из Казахстана.

"Миша, ты – национальное достояние своей страны. Ты – олимпийский чемпион и Гордость Казахстана! С удовольствием подниму бокал шампанского за твою честную победу на этих Играх в Милане", – подчеркнула Рудковская, обращаясь к Шайдорову.

Ранее мы писали, что Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

