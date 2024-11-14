Тарасова жестко высказалась о Самоделкиной, сменившей спортивное гражданство

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о фигуристке Софье Самоделкиной, которая сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Ее слова 14 ноября приводит Sport24.

"Почему вы следите за Самоделкиной? Она что, наша спортсменка? У нее своя жизнь, и она сама о ней заботится. Я не имею к ней никакого отношения", — заявила Тарасова.

Тренер добавила, что не знакома с тренировочным процессом Самоделкиной и не интересуется ее карьерой. По словам Тарасовой, фигуристка не показала результатов, которые бы привлекли ее внимание.

"Это не спортсменка, которая даст нам значимые результаты. Она что, звезда? Сделала прыжок в 3,5 оборота?" — прокомментировала она.

Напомним, что Федерация фигурного катания России разрешила Самоделкиной представлять Казахстан в мае этого года, а дебют за новую сборную состоялся спустя два месяца.

Ранее Софья Самоделкина призналась в любви к Казахстану на государственном языке.

