Дорога к олимпийскому "золоту": как "Алтыналмас" инвестировал в талант Михаила Шайдорова

Победа Михаила Шайдорова на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии стала сенсацией для казахстанского спорта.

Компания выступает партнером спортсмена четыре сезона подряд. Все началось в 2022 году с обращения самого Михаила Шайдорова. Владимир Джуманбаев – тогда председатель Совета директоров АО "Каражыра" поддержал инициативу. Уже в 2023 году он продолжил оказывать содействие спортсмену уже через компанию АО "АК Алтыналмас". Тогда спортсмен только начинал проявлять себя на международной арене, но уже подавал большие надежды.

"Олимпийские победы не случаются внезапно, их начинают строить задолго до триумфа. Мы сделали ставку на характер, дисциплину и внутреннюю силу Михаила, а не на быстрый результат. Поверили в потенциал спортсмена и создали условия для его роста", – отмечает Владимир Джуманбаев.

Фото: из личного архива Михаила Шайдорова

Сотрудничество изначально строилось как долгосрочный проект. Между компанией и фигуристом был заключен официальный договор спонсорства, включавший ежемесячные выплаты и бонусную систему за призовые места: 200% – за "золото", 100% – за "серебро", 50% – за "бронзу". Такая схема позволяла спортсмену планировать подготовку без зависимости от случайных призовых и полностью сосредоточиться на тренировках.

Финансирование покрывало аренду льда и залов, учебно-тренировочные сборы, международные старты, работу профильных специалистов, пошив соревновательных костюмов, восстановительные процедуры и спортивное питание.

"Благодаря поддержке АО "АК Алтыналмас" и лично Владимира Джуманбаева я могу развиваться и достигать новых вершин", – признавался сам Михаил.

Сезон 2025 года стал для Михаила Шайдорова ключевым этапом в его спортивной карьере. Он показал высокие результаты на международных соревнованиях: выиграл турнир Denis Ten Memorial Challenge, занял призовые места на этапах Гран-при ISU в Китае и США, а затем вошел в шестерку сильнейших на финале Гран-при. Таким образом, успехи Шайдорова подтвердили его статус на мировой арене и сделали его реальным претендентом на олимпийское "золото". Параллельно при поддержке спонсора шла усиленная подготовка к Олимпиаде в Италии, где в феврале 2026 года Михаил продемонстрировал максимум своих возможностей и поднялся на высшую ступень олимпийского пьедестала.

Фото: из личного архива Михаила Шайдорова

Многие болельщики тогда обратили внимание на золотой кулон на шее фигуриста, где был изображен олень в сакском стиле. Оказалось, что это украшение с логотипом АО "Алтыналмас", которое компания подарила Шайдорову в качестве талисмана.

Поддержка Михаила Шайдорова – часть социальной политики "Алтыналмаса", который не ограничивается разовой помощью, а на постоянной основе вкладывается в спорт и развитие инфраструктуры в регионах. Как отметил Владимир Джуманбаев, инвестиции в спорт – это прежде всего вклад в будущие поколения и формирование правильных ориентиров для молодежи.





"Для нас важно, чтобы казахстанские дети видели примеры успеха, понимали, что упорный труд дает результат. История Михаила – это история дисциплины, характера и веры. Мы рады, что смогли быть частью этого пути", – подытожил он.

За победу и многолетний труд компания дарит олимпийскому чемпиону двухкомнатную квартиру в Алматы. Это знак благодарности за его труд, годы тренировок, упорство и выдержку.

Фото: из личного архива Михаила Шайдорова

Партнерский материал