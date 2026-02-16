Михаил Шайдоров показал новое фото из Италии с "золотом" Олимпиады
Снимок, сделанный на фоне Миланского собора, 21-летний фигурист из Алматы опубликовал 15 февраля в Instagram-Stories. Первое, что бросается в глаза, – это золотая медаль ОИ, с которой Шайдоров мило позирует на фоне собора, расположенного в историческом центре Милана.
Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Отметим, что казахстанцы продолжают поздравлять Михаила с историческим "золотом" под его публикациями в соцсетях:
- "Гордость!"
- "Спасибо большое за эту радость!"
- "Наслаждайся своей медалью, ты больше всех ее заслуживаешь".
- "Миша, спасибо, это слезы счастья и гордости! Весь Казахстан гордится тобой".
- "Удачи на предстоящих соревнованиях! Продолжайте вселять веру всем детям Казахстана, которые занимаются фигурным катанием".
- "Михаил, вы даже не представляете, как вы осчастливили всех казахстанцев! Это невероятно! Ваша победа – это символ того, что возможности человека не имеют границ и ему подвластно все!"
- "Спасибо тебе за радость, которую подарил всей стране! У меня лично были слезы радости и за тебя, и нашу страну! Ты – гордость нашего народа, Михаил! Дерзай! Пусть гимн нашей страны продолжит звучать на соревнованиях мирового уровня! Тебе – новых побед и достижений!"
Материал по теме
Чуть ранее первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров записал видеообращение к соотечественникам.
14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".
Тренер Алексей Урманов после выступления Шайдорова на ОИ-2026 сделал неожиданное признание.