Михаил Шайдоров показал новое фото из Италии с "золотом" Олимпиады

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, сотворивший сенсацию на Олимпийских играх 2026 года, поделился новой фотографией из Италии, сообщает Zakon.kz.

Снимок, сделанный на фоне Миланского собора, 21-летний фигурист из Алматы опубликовал 15 февраля в Instagram-Stories. Первое, что бросается в глаза, – это золотая медаль ОИ, с которой Шайдоров мило позирует на фоне собора, расположенного в историческом центре Милана.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Отметим, что казахстанцы продолжают поздравлять Михаила с историческим "золотом" под его публикациями в соцсетях:

"Гордость!"

"Спасибо большое за эту радость!"

"Наслаждайся своей медалью, ты больше всех ее заслуживаешь".

"Миша, спасибо, это слезы счастья и гордости! Весь Казахстан гордится тобой".

"Удачи на предстоящих соревнованиях! Продолжайте вселять веру всем детям Казахстана, которые занимаются фигурным катанием".

"Михаил, вы даже не представляете, как вы осчастливили всех казахстанцев! Это невероятно! Ваша победа – это символ того, что возможности человека не имеют границ и ему подвластно все!"

"Спасибо тебе за радость, которую подарил всей стране! У меня лично были слезы радости и за тебя, и нашу страну! Ты – гордость нашего народа, Михаил! Дерзай! Пусть гимн нашей страны продолжит звучать на соревнованиях мирового уровня! Тебе – новых побед и достижений!"

Чуть ранее первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров записал видеообращение к соотечественникам.

14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

Тренер Алексей Урманов после выступления Шайдорова на ОИ-2026 сделал неожиданное признание. О том, какое заявление сделал 21-летний фигурист из Алматы в статусе олимпийского чемпиона, можете узнать здесь.