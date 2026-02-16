#Референдум-2026
Спорт

Михаил Шайдоров показал новое фото из Италии с "золотом" Олимпиады

фигурист Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 10:03 Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, сотворивший сенсацию на Олимпийских играх 2026 года, поделился новой фотографией из Италии, сообщает Zakon.kz.

Снимок, сделанный на фоне Миланского собора, 21-летний фигурист из Алматы опубликовал 15 февраля в Instagram-Stories. Первое, что бросается в глаза, – это золотая медаль ОИ, с которой Шайдоров мило позирует на фоне собора, расположенного в историческом центре Милана.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 10:03
Михаил Шайдоров высказался о вкладе Дениса Тена в его победу на Олимпиаде

Отметим, что казахстанцы продолжают поздравлять Михаила с историческим "золотом" под его публикациями в соцсетях:

  • "Гордость!"
  • "Спасибо большое за эту радость!"
  • "Наслаждайся своей медалью, ты больше всех ее заслуживаешь".
  • "Миша, спасибо, это слезы счастья и гордости! Весь Казахстан гордится тобой".
  • "Удачи на предстоящих соревнованиях! Продолжайте вселять веру всем детям Казахстана, которые занимаются фигурным катанием".
  • "Михаил, вы даже не представляете, как вы осчастливили всех казахстанцев! Это невероятно! Ваша победа – это символ того, что возможности человека не имеют границ и ему подвластно все!"
  • "Спасибо тебе за радость, которую подарил всей стране! У меня лично были слезы радости и за тебя, и нашу страну! Ты – гордость нашего народа, Михаил! Дерзай! Пусть гимн нашей страны продолжит звучать на соревнованиях мирового уровня! Тебе – новых побед и достижений!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 10:03
Победный образ Шайдорова создали дизайнеры из Алматы

Чуть ранее первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров записал видеообращение к соотечественникам.

14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 10:03
Димаш с теплотой и гордостью обратился к Михаилу Шайдорову через соцсети

Тренер Алексей Урманов после выступления Шайдорова на ОИ-2026 сделал неожиданное признание. О том, какое заявление сделал 21-летний фигурист из Алматы в статусе олимпийского чемпиона, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
