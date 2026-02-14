Тренер Михаила Шайдорова сделал неожиданное признание

Тренер олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова – российский специалист Алексей Урманов – сделал неожиданное признание по выступлению своего ученика 14 февраля на Олимпийских играх-2026, сообщает Zakon.kz.

В интервью "СЭ" российский специалист отметил, что эмоции от успеха казахстанца на ОИ отличаются от тех, что он испытал, когда сам выиграл "золото" в 1994 году.

"Сейчас у меня очень серьезная гордость за мальчишку. Ну, не за мальчишку, а за этого мужчину, за Михаила Шайдорова. Очень горжусь, что у меня появился такой спортсмен, которому я могу доверять. Могу доверять риски. Сегодняшний четверной флип в произвольной программе был очень сырой, мы его мало потренировали. Я очень сильно за это переживал", – признался Алексей Урманов.

Также тренер подчеркнул, что если на месте Шайдорова был другой спортсмен, то он "ни в коем случае не отправил бы его на исполнение" .

"А этому спортсмену доверяю", – подчеркнул Алексей Урманов.

Отмечается, что Урманов и Шайдоров работают с 2018 года. Фигурист родился в Алматы, но тренируется в Сочи под руководством знаменитого российского одиночника.

Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

