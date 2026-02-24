С победы в двух сетах начал турнир в Дубае Александр Бублик

Лучший теннисист Казахстана и десятая ракетка мира Александр Бублик успешно стартовал на турнире категории ATP-500, который проходит в Дубае, сообщает Zakon.kz.

В матче первого круга представитель Казахстана встретился с немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом, занимающим 80-е место в рейтинге ATP и попавшим в основную сетку в статусе "lucky loser". Поединок продолжался 1 час 6 минут и завершился победой Бублика в двух сетах – 6:3, 6:4.

В следующем раунде Бублик сыграет с победителем матча между финном Отто Виртаненом (131-е место рейтинга ATP) и нидерландцем Таллоном Грикспуром (25-я позиция).

Общий призовой фонд турнира ATP-500 в Дубае составляет 3 311 005 долларов США. Победитель соревнований получит 619 160 долларов призовых и 500 рейтинговых очков ATP.

Ранее сообщалось, что Бублик не будет играть на ближайшем турнире ATP 500 в Катаре.