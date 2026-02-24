#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Спорт

С победы в двух сетах начал турнир в Дубае Александр Бублик

Александр Бублик успешно стартовал на турнире категории ATP-500, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 18:34 Фото: ktf.kz
Лучший теннисист Казахстана и десятая ракетка мира Александр Бублик успешно стартовал на турнире категории ATP-500, который проходит в Дубае, сообщает Zakon.kz.

В матче первого круга представитель Казахстана встретился с немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом, занимающим 80-е место в рейтинге ATP и попавшим в основную сетку в статусе "lucky loser". Поединок продолжался 1 час 6 минут и завершился победой Бублика в двух сетах – 6:3, 6:4.

В следующем раунде Бублик сыграет с победителем матча между финном Отто Виртаненом (131-е место рейтинга ATP) и нидерландцем Таллоном Грикспуром (25-я позиция).

Общий призовой фонд турнира ATP-500 в Дубае составляет 3 311 005 долларов США. Победитель соревнований получит 619 160 долларов призовых и 500 рейтинговых очков ATP.

Ранее сообщалось, что Бублик не будет играть на ближайшем турнире ATP 500 в Катаре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанский боксер победил итальянца и вышел в четвертьфинал турнира в Болгарии
23:34, 24 февраля 2026
Казахстанский боксер победил итальянца и вышел в четвертьфинал турнира в Болгарии
Александр Бублик стартовал с победы на турнире в Дохе
22:09, 21 февраля 2024
Александр Бублик стартовал с победы на турнире в Дохе
Александр Бублик остановился в шаге от титула на турнире ATP-500 в ОАЭ
22:24, 02 марта 2024
Александр Бублик остановился в шаге от титула на турнире ATP-500 в ОАЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: