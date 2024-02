Александр Бублик одержал волевую победу в первом круге турнира АТР-500 в Дубае

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Александр Бублик (№23 АТР) обыграл чеха Томаша Махача (№65 АТР) со счетом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 57 минут.

Бублик семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Махача три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Бублика в Дубае станет победитель матча Таллон Грикспор (Нидерланды) – Абедалла Шелбайх (Иордания, WC).

Holding strong 👏@BublikAlexander defeats Machac 2-6 6-3 7-6 to move into R2 in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/KNncjjSoSt