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Александр Бублик одержал волевую победу в первом круге турнира АТР-500 в Дубае

Александр Бублик провел матч первого круга в одиночном разряде Фото: KTF
В Дубае (ОАЭ) стартовал турнир категории ATP-500. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Александр Бублик (№23 АТР) обыграл чеха Томаша Махача (№65 АТР) со счетом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 57 минут.

Бублик семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Махача три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Бублика в Дубае станет победитель матча Таллон Грикспор (Нидерланды) – Абедалла Шелбайх (Иордания, WC).

Ранее экс-первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин пробился в основную сетку "Челленджера" в Испании.

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