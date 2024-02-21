Александр Бублик стартовал с победы на турнире в Дохе

21-я ракетка мира Александр Бублик взял успешный старт на турнире категории ATP-250 в столице Катара.

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Казахстанец победил представителя Венгрии Мартона Фучовича (80 АТР) во втором круге турнира – 2:6, 6:3, 6:4. Александр в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в паре Уго Гренье (Франция) – Алексей Попырин (Австралия).

