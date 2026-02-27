Сын титулованного вольника не выиграл в элитном европейском турнире
Казахстанский борец-"вольник" Камиль Куруглиев не прошел в финал Международного турнира памяти Мухамета Мало, который продлится с 25 февраля по 1 марта в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, борец прошел полуфинальную схватку в весовой категории до 92 кг, где встретился с иранцем Амирхоссейном Фирузпурбой, который в квалификации победил другого нашего соотечественника – Азамата Даулетбекова.
Представитель Ирана смог победить казахстанца (10:0), получив путевку в финал престижного турнира.
Даулетбеков получил возможность выступить в утешительном раунде, а Куруглиев будет сразу бороться за бронзовую медаль.
В мировом рейтинге казахстанец занимает восьмое место (25 тысяч очков – 92 кг) и является сыном титулованного "вольника" Магомеда Куруглиева.
