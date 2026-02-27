#Референдум-2026
Спорт

Сын титулованного вольника не выиграл в элитном европейском турнире

Казахстанский борец-&quot;вольник&quot; Камиль Куруглиев , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 08:55 Фото: Instagram/kurugliev_kamil
Казахстанский борец-"вольник" Камиль Куруглиев не прошел в финал Международного турнира памяти Мухамета Мало, который продлится с 25 февраля по 1 марта в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, борец прошел полуфинальную схватку в весовой категории до 92 кг, где встретился с иранцем Амирхоссейном Фирузпурбой, который в квалификации победил другого нашего соотечественника – Азамата Даулетбекова.

Представитель Ирана смог победить казахстанца (10:0), получив путевку в финал престижного турнира.

Даулетбеков получил возможность выступить в утешительном раунде, а Куруглиев будет сразу бороться за бронзовую медаль.

В мировом рейтинге казахстанец занимает восьмое место (25 тысяч очков – 92 кг) и является сыном титулованного "вольника" Магомеда Куруглиева.

Ранее стало известно, что двух борчих из Казахстана испытали на прочность в Европе.

Аксинья Титова
