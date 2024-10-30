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Нуркожа Кайпанов обеспечил себе медаль чемпионата мира по борьбе

борец, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 21:58 Фото: olympic.kz
Казахстанский вольник Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

В полуфинале весовой категории до 70 кг он в зрелищной схватке оказался сильнее Абдулмажида Кудиева из Таджикистана.

Кайпанов выиграл у соперника досрочно за явным преимуществом. Счет на моменте остановки – 13:2.

Финальная схватка состоится завтра, 31 октября.

Накануне, 28 октября 2024 года, казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан поделился грандиозными планами на ближайшее будущее, а также обратился к согражданам с призывом.

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