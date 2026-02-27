Двух борчих из Казахстана испытали на прочность в Европе
Женская сборная Казахстана по борьбе начала выступление на международном турнире памяти Мухамета Мало в Тиране, который пройдет с 25 февраля по 1 марта в Албании, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, пока наши спортсменки не выиграли медали, но им уже есть чем гордиться.
Если Марал Танирбергенова (50 кг) и Шугыла Омирбек (55 кг) не прошли стартовые схватки, то Зейнеп Баянова (50 кг) и Лаура Альмаганбетова (55 кг) все еще продолжают борьбу за медали. Обе уже вышли в полуфинал.
Первая одолела американку Кендру Райан (10:0) и японку Ми Накамуру (8:7), а вторая – индианку Пушпу (3:1).
За выход в финал Баянова столкнется с индианкой Мускан, а Альмаганбетова будет противостоять германке Анастасии Блайвас.
