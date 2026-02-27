#Референдум-2026
#Казахмыс
Спорт

Двух борчих из Казахстана испытали на прочность в Европе

Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling/laurito_99
Женская сборная Казахстана по борьбе начала выступление на международном турнире памяти Мухамета Мало в Тиране, который пройдет с 25 февраля по 1 марта в Албании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, пока наши спортсменки не выиграли медали, но им уже есть чем гордиться.

Если Марал Танирбергенова (50 кг) и Шугыла Омирбек (55 кг) не прошли стартовые схватки, то Зейнеп Баянова (50 кг) и Лаура Альмаганбетова (55 кг) все еще продолжают борьбу за медали. Обе уже вышли в полуфинал.

Первая одолела американку Кендру Райан (10:0) и японку Ми Накамуру (8:7), а вторая – индианку Пушпу (3:1).

За выход в финал Баянова столкнется с индианкой Мускан, а Альмаганбетова будет противостоять германке Анастасии Блайвас.

Ранее самая богатая олимпийская чемпионка рассказала о личной трагедии после победы на Олимпиаде-2026.

Аксинья Титова
Казахстан заявил борцов во всех весах на соревнования в Албании
18:45, 17 февраля 2026
Казахстан заявил борцов во всех весах на соревнования в Албании
Команда Казахстана по женской борьбе готовится к чемпионату мира
02:59, 18 сентября 2024
Команда Казахстана по женской борьбе готовится к чемпионату мира
Женская команда Казахстана по борьбе завершила молодежный ЧМ без медалей
03:20, 26 октября 2024
Женская команда Казахстана по борьбе завершила молодежный ЧМ без медалей
