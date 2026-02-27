ФК "Кайрат" узнал первого соперника по Кубку Казахстана-2026

27 февраля состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу предстоящего сезона, где чемпион страны "Кайрат" получил в соперники уральский "Жайык", сообщает Zakon.kz.

В предстоящих играх Кубка республики также примут участие все ведущие клубы Премьер-лиги, которые будут соперничать с коллективами Первой и Второй лиг.

Плюс будет дан шанс и любительским командам. Обладатель трофея представит Казахстан в еврокубках в 2027 году.

Таким образом, по итогам жеребьевки предварительный расклад пар выглядит следующим образом: "Академия Оңтүстік" – "Ордабасы", "Экибастуз" – "Каспий", "Жас Кыран" – "Атырау", "Каршыга" – "Жетысу", "Арыс" – "Актобе", "Туран" – "Елимай", Zhelaev Nan – "Алтай", "Тараз" – "Улытау", "Талас" – "Кайсар", "Жайык" – "Кайрат", БКС – "Астана", "Ансат" – "Тобол", "Шахтер" – "Окжетпес", "Хромтау" – "Женис", SD Family – "Иртыш", "Хан-Тенгри" – "Кызылжар".

Конечно, сейчас уже болельщики называют своих кандидатов на победу в Кубке РК, а чтоб им было легче рассуждать о потенциальных фаворитах турнира, предоставляем сетку будущих состязаний.

Встречи 1/16 финала, которые состоят только из одного противостояния, пройдут 8-9 апреля.

Действующим обладателем трофея является "Тобол" (Костанай), который в финале прошлого сезона на "Кайсар Арене" переиграл "Ордабасы" из Шымкента со счетом 2:0.