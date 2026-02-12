Казахстан узнал соперников по Лиге наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу 12 февраля узнала соперников по групповому этапу Лиги наций УЕФА сезона-2026/27, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Федерации футбола Казахстана.
По итогам жеребьевки, состоявшейся в Брюсселе, национальная команда выступит в группе 3 Лиги C. Соперниками казахстанцев станут сборные Словакии, Фарерских островов и Молдовы.
Согласно регламенту турнира, в групповом этапе каждая команда проведет по шесть матчей – три на своем поле и три на выезде. Игры пройдут в международные окна УЕФА в сентябре, октябре и ноябре 2026 года.
Победитель группы получит право на повышение в классе, а также шанс побороться за выход в более высокий дивизион в следующем розыгрыше турнира.
