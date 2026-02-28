Масштабную патриотическую акцию в поддержку конституционных реформ провели во время футбольного матча в Астане

Во время футбольного матча между командами "Кайрат" и "Тобыл", который прошел на столичном стадионе "Астана Арена", провели патриотическую акцию в поддержку конституционных реформ, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Матч собрал на трибунах многочисленных болельщиков, став не только ярким спортивным событием, но и площадкой для проявления гражданской активности и поддержки ключевых государственных инициатив.

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

Участники акции торжественно развернули Государственный флаг Республики Казахстан как символ единства, патриотизма и приверженности конституционным ценностям.

Кроме того, состоялся тематический перформанс в поддержку конституционных реформ. В знак гражданской солидарности и поддержки курса обновления страны было раскрыто полотно с надписью "Жаңа Конституция үшін".

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

Напомним, что в столице продолжается проведение комплекса мероприятий в рамках разъяснения положений новой Конституции.

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

Организуются встречи с представителями предпринимательского сообщества, трудовыми коллективами и жителями города, проходят информационные часы, открытые диалоги и другие форматы общественного обсуждения, направленные на всестороннее информирование населения о сути и значении конституционных реформ.