Масштабную патриотическую акцию в поддержку конституционных реформ провели во время футбольного матча в Астане
Матч собрал на трибунах многочисленных болельщиков, став не только ярким спортивным событием, но и площадкой для проявления гражданской активности и поддержки ключевых государственных инициатив.
Фото: пресс-служба акимата г. Астаны
Участники акции торжественно развернули Государственный флаг Республики Казахстан как символ единства, патриотизма и приверженности конституционным ценностям.
Кроме того, состоялся тематический перформанс в поддержку конституционных реформ. В знак гражданской солидарности и поддержки курса обновления страны было раскрыто полотно с надписью "Жаңа Конституция үшін".
Фото: пресс-служба акимата г. Астаны
Напомним, что в столице продолжается проведение комплекса мероприятий в рамках разъяснения положений новой Конституции.
Фото: пресс-служба акимата г. Астаны
Организуются встречи с представителями предпринимательского сообщества, трудовыми коллективами и жителями города, проходят информационные часы, открытые диалоги и другие форматы общественного обсуждения, направленные на всестороннее информирование населения о сути и значении конституционных реформ.
Фото: пресс-служба акимата г. Астаны